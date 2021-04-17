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​В Югру привезли еще 63 тысячи доз «Спутника V»

Новую партию вакцины против COVID-19 распределят по регионам Югры

​В Югру привезли еще 63 тысячи доз «Спутника V»
Фото: АГН "Москва"

Жителей ХМАО будут снова прививать «Спутником V». Очередная партия вакцины поступила 16 апреля. Об этом сообщил директор окружного Депздрава Алексей Добровольский. На сегодняшний день в Югре привито около 60 тысяч человек.

Ранее была поставка партии другой вакцины – «ЭпиВакКорона». Она стала второй одобренной для массовой вакцинации в России. На сегодняшний день в стране зарегистрировано три препарата против ковида: «Гам-КОВИД-Вак», «ЭпиВакКорона». И «КовиВак». В чем их отличие и чем лучше прививаться, читайте в обзоре СИА-ПРЕСС.


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Сегодня в 09:53, просмотров: 344, комментариев: 0
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