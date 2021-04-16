16+
Логотип Сиапресс
USD  75,5535   EUR  90,4602  

Новости

Больше новостей
Отменили бы вы свой отпуск в Турции из соображений гражданской солидарности с властями России?
Комментировать
0
Пластиковые карты какой платежной системы вы используете?
Комментировать
0
Готовы ли вы перейти на платежную систему «МИР»?
Комментировать
0
Как глава Сургута должен информировать общественность о текущей работе:
Комментировать
1
Сможет ли губернатор Югры Наталья Комарова улучшить архитектурный облик городов, к чему она призвала местные власти?

Да 11.8%

Нет 82.1%

Не знаю 6.1%

Всего голосов: 229

Комментировать
1
Больше опросов

​Источник: Приговор Эдуарду Шмонину вынесут 5 мая

Судебный процесс над скандально известным журналистом и бизнесменом Шмониным вышел на финишную прямую

​Источник: Приговор Эдуарду Шмонину вынесут 5 мая

Приговор по делу скандально известного в Югре журналиста Эдуарда Шмонина должны огласить 5 мая. Об этом сообщил источник siapress.ru, знакомый с ситуацией.

Сегодня, 16 апреля, в Сургутском городском суде начались прения по делу Шмонина. Судебное разбирательство длится с августа 2019 года. Один из адвокатов, который работал с журналистом на начальном этапе, рассказал, что число преступлений, вменяемых Шмонину, сократилось с 13 до двух. В чем сейчас обвиняют создателя портала «Чиновник.ру» и какой срок ему грозит – юрист не уточнил.

Два года назад Znak.comсообщал, что следователи сформировали окончательное обвинение по делу. Потерпевшими проходили бывший сенатор от ХМАО Виктор Пичугов, бывший депутат Нефтеюганска Евгений Востриков, сотрудники нефтегазовых компаний Роман Черногоров, Алексей Колокольцев, Игорь Верстаков, Сергей Доброчеев и бывший депутат Нижневартовска Вадим Никандров. По заявлению последнего были возбуждены уголовные дела о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни и о распространении порнографии.

Известно также, что свидетелем по делу проходил заместитель губернатора Югры Алексей Шипилов.

По данным siapress.ruсейчас Эдуарда Шмонина в суде представляет адвокат Сергей Кравченко. Он обещал предоставить комментарий позднее.

Отметим, что заседания суда проходят в закрытом режиме. Всего по делу проходило почти 200 свидетелей.

Эдуард Шмонин обвинялся в клевете, незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни, распространении порнографии, вымогательстве. Ряд наблюдателей предполагали, что уголовное преследование Шмонина началось после того, как он перешел от «журналисткой деятельности» к прямым оскорблениям губернатора Натальи Комаровой.

Подробнее о личности Шмонина читайте в материале siapress.ru


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 23:13, просмотров: 98, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Глеб Самойлов: «Чем недовольнее морда, тем ты больше екатеринбуржец» 1837
  2. ​Занавес! Директора Сургутского драмтеатра Тамару Лычкатую заподозрили в коррупции 1267
  3. ​В Нижневартовске под окнами многоэтажки обнаружили тело мужчины 830
  4. Куда спешим, Артур Альбертович? 737
  5. ​В Югре стало дорого летать и плавать 675
  6. ​Маленький югорчанин стал жертвой клеща 646
  7. ​Сами виноваты. Рост экономики в России будет ограничен населением 639
  8. ​Колея раздора: сургутских чиновников вызвали в суд из-за плохих дорог 634
  9. В Югре четверо погибло от лобового столкновения с грузовиком 633
  10. Сургут вернул лидирующую позицию в антирейтинге суточного прироста больных COVID-19 620
  1. ​На Привокзальной в Сургуте сгорело сразу пять машин 6731
  2. ​На трассе Сургут-Салехард попал в ДТП автобус с вахтовиками 6498
  3. В Сургут возвращаются ондатры 6187
  4. Школьник, «спасавший» автомобили от открытого люка, стал героем соцсетей 6099
  5. Бетонная плита на трассе под Сургутом спровоцировала жесткое ДТП 6043
  6. В Сургуте на Мира горел жилой дом 5964
  7. Родители в Югре возмущены тем, что выпускные в детсадах пройдут без их участия 5960
  8. ​«Я на улице Гагарина! Поехали!»: в Югре стартовал «космический» флешмоб 5725
  9. ​Почти полсотни югорчан с COVID-19 – в тяжелом состоянии 5624
  10. ​Не показалось: Сайму вновь спасают от масляных пятен 5536
  1. ​По Нижневартовску бегал медведь // ВИДЕО 23414
  2. Помощник депутата Госдумы обозвал офис Сургутнефтегаза стадионом 16963
  3. Два юганца расправились с таксистом, за что отправятся в колонию строгого режима 14610
  4. «Уже бегу»: вартовчанин, на которого напал медведь, стал героем мемов 14164
  5. Под Нефтеюганском произошел новый разлив нефти 13562
  6. Из-за слива личных фото в соцсетях нижневартовской учительнице пришлось уволиться 12569
  7. ​Доступность ипотеки в Югре не приводит к качественному развитию жилья: скорее, наоборот 12076
  8. В Москве жестоко расправились с таксистом: попрощаться с убитым приехали коллеги 11974
  9. ​«Вышел из служебного автомобиля и прыгнул с моста»: следователи разбираются в обстоятельствах гибели югорчанина 10893
  10. Отец не хотел давать денег сыну, поэтому зарезал его 9883

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика