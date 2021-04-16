Судебный процесс над скандально известным журналистом и бизнесменом Шмониным вышел на финишную прямую

Приговор по делу скандально известного в Югре журналиста Эдуарда Шмонина должны огласить 5 мая. Об этом сообщил источник siapress.ru, знакомый с ситуацией.

Сегодня, 16 апреля, в Сургутском городском суде начались прения по делу Шмонина. Судебное разбирательство длится с августа 2019 года. Один из адвокатов, который работал с журналистом на начальном этапе, рассказал, что число преступлений, вменяемых Шмонину, сократилось с 13 до двух. В чем сейчас обвиняют создателя портала «Чиновник.ру» и какой срок ему грозит – юрист не уточнил.

Два года назад Znak.comсообщал, что следователи сформировали окончательное обвинение по делу. Потерпевшими проходили бывший сенатор от ХМАО Виктор Пичугов, бывший депутат Нефтеюганска Евгений Востриков, сотрудники нефтегазовых компаний Роман Черногоров, Алексей Колокольцев, Игорь Верстаков, Сергей Доброчеев и бывший депутат Нижневартовска Вадим Никандров. По заявлению последнего были возбуждены уголовные дела о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни и о распространении порнографии.

Известно также, что свидетелем по делу проходил заместитель губернатора Югры Алексей Шипилов.

По данным siapress.ruсейчас Эдуарда Шмонина в суде представляет адвокат Сергей Кравченко. Он обещал предоставить комментарий позднее.

Отметим, что заседания суда проходят в закрытом режиме. Всего по делу проходило почти 200 свидетелей.

Эдуард Шмонин обвинялся в клевете, незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни, распространении порнографии, вымогательстве. Ряд наблюдателей предполагали, что уголовное преследование Шмонина началось после того, как он перешел от «журналисткой деятельности» к прямым оскорблениям губернатора Натальи Комаровой.

Подробнее о личности Шмонина читайте в материале siapress.ru

