Названа возможная причина автоаварии в Советском районе, в которой погибли четыре человека

Возможной причиной смертельного ДТП на трассе в Советском районе стал выезд большегруза на полосу встречного движения. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Югры.

«Точная причина дорожно-транспортного происшествия будет установлена после заключения автотехнической экспертизы», - подчеркнули в ведомстве.

Авария произошла в 1.47 в пятницу, 16 апреля на 28 километре автодороги «Советский - Зеленоборск». Столкнулись Hyundai Tucson и Hino Dutro. Погибли четыре человека.

«Предположительно, за рулем кроссовера находилась его 47-летняя владелица. В автомобиле также находилась ее 67-летняя мать и 32-летний брат. Грузовым автомобилем управлял 37-летний житель Екатеринбурга», - рассказали в полиции.

По факту происшествия проводится также прокурорская проверка.