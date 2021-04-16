В ХМАО готовятся к ледовзрывным работам

Спасатели учреждения «Центроспас-Югория» готовятся к взрывным работам по разрушению и ослаблению льда. Их планируют начать через неделю.

«Для предупреждения образования ледовых заторов при прохождении льда на территории Югры мероприятие по взрыву льда запланировано провести 22 апреля на автозимниках поселков Кирпичный и Нялино Ханты-Мансийского района», - сообщили в пресс-службе учреждения.

По прогнозу синоптиков, вскрытие рек на территории региона ожидается на несколько дней позже, чем в прошлом году. В пресс-службе ГУ МЧС по Югре сообщили ТАСС, что в ходе паводка возможно частичное подтопление Нижневартовска и Сургута, а также шести поселений в Сургутском и Березовском районах.