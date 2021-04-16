В Югре родителям могут разрешить присутствовать на выпускных в детских садах

Выпускные в детских садах Югры все же могут пройти с участием родителей. Ранее возмущенный «Родительских отпор Югры» поднял бунт в соцсетях из-за того, что не увидят своих чад в момент торжественного прощания с детским садом. Тему вновь подняли жители Нижневартовского района во время онлайн-встречи с губернатором Югры Натальей Комаровой.

Отвечая на вопрос родителей, глава окружного Роспотребнадзора Майя Соловьева заявила о возможных послаблениях для тех муниципалитетов, где наблюдается положительная эпидобстановка, подчеркнув при этом необходимость соблюдения мер безопасности: «с учетом того, что мероприятия в детских садах будут именно в формате одной группы, одного коллектива, а число родителей ограничено, все же можно устроить детям праздник, с соблюдением необходимых мер безопасности».

Глава региона в свою очередь пообещала поднять животрепещущий вопрос во время очередного заседания оперштаба.