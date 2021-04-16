В Югре за три месяца 237 человек отравились разной химией

В Югре снижается число пострадавших от острых отравлений химической этиологии. За три месяца этого года к медикам обратились 237 человек, а за такой же период 2020-го – 310 человек.

«В структуре острых отравлений на первом месте отравления медикаментами – 28,7 процента, на втором месте отравления алкоголем и его суррогатами – 28,3 процента, на третьем – другие и неуточненные вещества - 11,0 процентов», - рассказали в пресс-службе окружного управления Роспотребнадзора.

Каждый пятый из отравившихся преднамеренно принял химическое вещество. Большинство пострадавших мужчины – 58 процентов.