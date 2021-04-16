Жителя Югры будут судить за то, что угостил несовершеннолетнего запрещенкой

В Югорске 20-летний горожанин угостил подростка наркотиком – из-за этого он стал фигурантом уголовного дела. Пострадал ли несовершеннолетний, неизвестно.

По версии следствия, в январе – феврале 2020 года злоумышленник, надеясь найти себе нового клиента в лице 15-летнего парня, уговорил его употребить запрещенное вещество, обещая приятные ощущения. При этом подозреваемый отрицал негативные последствия для жизни и здоровья от приема наркотиков.

«По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, расследование продолжается», – сообщили в пресс-службе СК Югры.