С 17 по 18 апреля в ХМАО будет сильный ветер, метель и гололед

В Югре с 17 по 18 апреля синоптики предсказывают сильный ветер с порывами 15-20 метров в секунду. Отмечается, что в отдельных районах региона до 24 метров в секунду, местами будет наблюдаться метель и гололед.
Рекомендации МЧС:
Находясь в доме или в квартире:
- закройте все форточки и окна, проверьте надёжность их закрытия;
- отключите электричество, газ и перекройте водопровод;
- безопасными местами при сильном ветре являются места, удалённые от окон – туалеты, коридоры, встроенные шкафы;
- не пользуйтесь лифтом.
Если сильный ветер застал Вас на улице:
- немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании;
- не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;
- не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и т. д.;
- держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев.