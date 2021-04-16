С 17 по 18 апреля в ХМАО будет сильный ветер, метель и гололед

В Югре с 17 по 18 апреля синоптики предсказывают сильный ветер с порывами 15-20 метров в секунду. Отмечается, что в отдельных районах региона до 24 метров в секунду, местами будет наблюдаться метель и гололед.

Рекомендации МЧС:

Находясь в доме или в квартире:

закройте все форточки и окна, проверьте надёжность их закрытия;

отключите электричество, газ и перекройте водопровод;

безопасными местами при сильном ветре являются места, удалённые от окон – туалеты, коридоры, встроенные шкафы;

не пользуйтесь лифтом.

Если сильный ветер застал Вас на улице: