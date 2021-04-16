В Югре за сутки зафиксировали 59 новых случаев заражения коронавирусом

В Югре за сутки выявили 59 заболевших коронавирусом. За всю пандемию 55 198 человек проходили лечение. Информацию об этом предоставили в оперативном штабе.
Новые случаи зарегистрированы в 14 муниципалитетах округа:
- Сургут – 15;
- Ханты-Мансийск – 12;
- Урай – 6;
- Нижневартовск – 5;
- Нягань – 5;
- Сургутский район – 3;
- Когалым – 2;
- Нефтеюганский район – 2;
- Югорск – 2;
- Советский район – 2;
- Октябрьский район – 2;
- Нефтеюганск – 1;
- Лангепас – 1;
- Кондинский район – 1.
«На момент выявления у 45 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 11 зафиксирована пневмония, у 3 – бессимптомно. Контакт установлен в 56 случаях. По 1 контакты уточняются. Состояние 35 пациентов тяжелое, 22 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в пресс-службе оперштаба.
Накануне летальных исходов не зафиксировано. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 788 пациентов. За сутки излечились 67 человек, за весь период пандемии – 53 863 югорчанина.