В Югре за сутки зафиксировали 59 новых случаев заражения коронавирусом

В Югре за сутки выявили 59 заболевших коронавирусом. За всю пандемию 55 198 человек проходили лечение. Информацию об этом предоставили в оперативном штабе.

Новые случаи зарегистрированы в 14 муниципалитетах округа:

Сургут – 15;

Ханты-Мансийск – 12;

Урай – 6;

Нижневартовск – 5;

Нягань – 5;

Сургутский район – 3;

Когалым – 2;

Нефтеюганский район – 2;

Югорск – 2;

Советский район – 2;

Октябрьский район – 2;

Нефтеюганск – 1;

Лангепас – 1;

Кондинский район – 1.

«На момент выявления у 45 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 11 зафиксирована пневмония, у 3 – бессимптомно. Контакт установлен в 56 случаях. По 1 контакты уточняются. Состояние 35 пациентов тяжелое, 22 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в пресс-службе оперштаба.

Накануне летальных исходов не зафиксировано. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 788 пациентов. За сутки излечились 67 человек, за весь период пандемии – 53 863 югорчанина.