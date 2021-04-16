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В Югре четверо погибло от лобового столкновения с грузовиком

В Советском районе в результате ДТП погибли четыре человека

В Югре четверо погибло от лобового столкновения с грузовиком
Фото: ГИБДД ХМАО-Югры

Минувшей ночью в Советском районе произошло ДТП с четырьмя погибшими. По предварительным данным, на 28 километре дороги «Советский-Зеленоборск» лоб в лоб столкнулись два автомобиля: внедорожник «HYUNDAI TUCSON», 47-летней жительницы Коммунистического и грузовик «ХИНО ДУТРО» 31-летнего жителя Челябинской области. Столкновение оказалось таким сильным, что содержимое грузовика разбросало по проезжей части на несколько десятков метров. После столкновения автомобили загорелись. Четверо человек погибли – их личности устанавливаются.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, наряды ГИБДД. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.


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Сегодня в 10:30, просмотров: 143, комментариев: 0
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