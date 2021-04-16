В Советском районе в результате ДТП погибли четыре человека

Минувшей ночью в Советском районе произошло ДТП с четырьмя погибшими. По предварительным данным, на 28 километре дороги «Советский-Зеленоборск» лоб в лоб столкнулись два автомобиля: внедорожник «HYUNDAI TUCSON», 47-летней жительницы Коммунистического и грузовик «ХИНО ДУТРО» 31-летнего жителя Челябинской области. Столкновение оказалось таким сильным, что содержимое грузовика разбросало по проезжей части на несколько десятков метров. После столкновения автомобили загорелись. Четверо человек погибли – их личности устанавливаются.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, наряды ГИБДД. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.