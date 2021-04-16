Инфляция в ХМАО ускорилась из-за повышения цен на услуги

Инфляция в Югре продолжает ускоряться – в марте 2021 года она составила 4,4 процента против 4,3 процента месяцем ранее. Быстрее всего дорожали авиаперелеты и абонементы в бассейн. Из-за этого прирост цен на услуги ускорился на 1,0 п.п., до 2,9 процента.

«Основной вклад в рост стоимости услуг внесла динамика цен на авиаперелеты, которая отличается повышенной волатильностью, в связи с действием ограничительных мер и неравномерной динамикой возобновления регулярных маршрутов. Проходящий в марте Чемпионат России по биатлону в Ханты-Мансийске, в условиях повышенного спроса и отсутствия железнодорожного сообщения с городом, повлиял на ускорение роста стоимости авиаперелетов в округе», - рассказали эксперты тюменского отделения Банка России.

На цену занятий плаванием повлияло введение требований к обязательному присутствию квалифицированных медицинских работников во время учебных занятий в образовательных учреждениях округа. Ряд бассейнов из-за этого закрылся.

Продовольственные товары за год подорожали на 6,2 процента. При этом дешевле стали помидоры из-за возобновления зарубежных поставок. Прирост цен на непродовольственные товары сократился в марте на 0,1 п.п., до 4,1 процента. Стали дешевле бытовая техника, а рост цен на медикаменты и маски замедлился.

Отмечается также, что годовая инфляция в Югре ниже, чем в УрФО и России (5,3% и 5,8% соответственно).