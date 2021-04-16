В Югре зафиксировали два обращения пострадавших от укусов клещей

Сезон клещевой активности открыл первый случай присасывания членистоногого. Он зарегистрирован в Нижневартовске у ребенка. Известно о еще одном случае – завозном. Нападение клеща на жителя Нягани произошло в лесу в Тюменской области. На текущую дату в 2020 году было зафиксировано на один случай встречи с кровососущим насекомым больше. Об этом сообщает окружной Роспотребнадзор.

«Активность клещей в Югре начинается сразу после таяния снега и появления первых проталин. Самое опасное время года – май-июнь, когда регистрируется наибольшее количество нападений клещей на людей и заболеваний, передаваемых клещами. С июля активность клещей снижается, однако сохраняется до конца сентября», – говорят в ведомстве.

Также санврачи напоминают о необходимости вакцинации против клещевого энцефалита. С начала года уже привиты более 24 тысяч югорчан – это только 15% от плана вакцинации.

К слову, членистоногие переносят и другие опасные инфекционные заболевания: иксодовый боррелиоз, гранулоцитарный анаплазмоз и моноцитарный эрлихоиз. Поэтому не стоит забывать о других мерах защиты – репелленты и надлежащая экипировка.