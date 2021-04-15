Охотники Югры смогут оформить разрешение онлайн

Любителям охоты одобрят разрешение на «Госуслугах», в специальном разделе. Там же можно получить или сделать недействительными охотничьи билеты.

Однако даже те югорчане, которые не зарегистрированы или не имеют доступа к порталу Госуслуг, могут получить разрешение, не выходя из дома. Для них Департамент информационных технологий и цифрового развития Югры запустил «Сервис выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов», где достаточно лишь заполнить нужную форму. Проект реализован благодаря федеральному проекту «Цифровое госуправление» национальной программы «Цифровая экономика».

В этот раз местных охотников порадовала сама Губернатор Югры, объявив, что сезон охоты в этом году начнется раньше обычного. Охота на пернатую дичь стартует в некоторых муниципалитетах ХМАО раньше на целую неделю.