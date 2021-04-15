В Россию депортировали жителя Лангепаса, который обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью

Лангепасец, ударивший ножом знакомого, пойман и депортирован из США в Россию. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «Сотрудниками ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево при участии НЦБ Интерпола МВД России задержан депортированный из США российский гражданин Роман Чичиланов. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершённом с применением предмета, используемого в качестве оружия» - рассказала она.

Поножовщина, по версии следствия, случилась в декабре 2015 года. Обвиняемый, будучи пьяным, взял кухонный нож и ударил им своего знакомого.

Следственный отдел ОМВД России по городу Лангепасу возбудил уголовное дело по статье 111 Уголовного кодекса РФ. Однако обвиняемый надеялся избежать наказания, скрылся от следствия и в июне 2016 года был объявлен в международный розыск. Искали его по каналам Интерпола. Тогда его уже «заочно» заключили под стражу.

В 2019 году Романа Чичиланова нашли и задержали американские полицейские на территории Нью-Йорка. Совместными усилиями мужчину депортировали. «Сегодня в международном аэропорту Шереметьево имени А.С. Пушкина Чичиланов задержан российскими полицейскими», - сообщили в МВД России.