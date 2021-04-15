Югра стала первой по объему «семейных бюджетов» в стране

«Семейные бюджеты» в Югре стали самыми большими в России. Такой вывод можно сделать из исследования Росстата, данные которого приводит Znak.com. По итогам минувшего года, «семейный бюджет» в Ханты-Мансийском автономном округе составил более 52,7 тысяч рублей на человека. В среднем по стране эта сумма составляет около 29 тысяч рублей.

По-другому этот бюджет называется «располагаемые ресурсы домашних хозяйств». Притом под «домашним хозяйством» имеется в виду не только семья, но и люди, живущие под одной крышей и расходующие общие средства на проживание, а «располагаемые ресурсы» – все возможные доходы, включая кредиты.

Рядом с Югрой в рейтинге расположилась Магаданская область, где средний «общак» - почти 50,5 тысяч рублей; почти наравне с ней идет Чукотский автономный округ, где этот показатель составляет более 50,4 тысяч рублей.

Любопытно, что семейные бюджеты югорчан выросли именно в минувшем году: еще в 2019-ом ХМАО не была лидером даже в пределах УрФО, и даже немного уступала по показателю Ямалу. Однако в 2020-ом «бюджеты» подскочили с 45,1 тысяч рублей до 52,7 тысяч рублей. С чем это связано, Росстат не поясняет.