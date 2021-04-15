За сутки 53 жителя ХМАО заразились коронавирусом, но никто из пациентов не умер

В Югре за сутки коронавирус подтвердился у 53 человек. 55 139 жителей округа проходили лечение за всю пандемию. Об этом информирует оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 14 муниципалитетах ХМАО:

Сургут – 9;

Нефтеюганск – 8;

Урай – 7;

Ханты-Мансийск – 5;

Лангепас – 5;

Нижневартовск – 3;

Сургутский район – 3;

Нягань – 3;

Нефтеюганский район – 2;

Мегион – 2;

Когалым – 1;

Югорск – 1;

Березовский район – 1.

«На момент выявления у 39 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 13 зафиксирована пневмония, у 1 – бессимптомно. Контакт установлен в 50 случаях. По 3 контакты уточняются. Состояние 36 пациентов тяжелое, 22 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперштаба ХМАО.

Накануне летальных исходов не зафиксировано. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 788 человек. За сутки излечились 101 пациентов, за весь период пандемии – 53 796 югорчан.