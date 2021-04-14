15 апреля в ХМАО испортится погода

В четверг, 15 апреля, в отдельных районах Югры ожидается ветер порывами до 18 метров в секунду. Предупреждение о неблагоприятной погоде опубликовано на сайте Ханты-Мансийского ЦГМС.

По прогнозу синоптиков, ожидаются также дожди, но днем температура воздуха составит +15,+20 °С, местами +5,+10 °С.

К пятнице похолодает, на востоке пройдет мокрый снег, в отдельных районах – метель. Температура воздуха опустится до +2,+7°С, местами – до -2,-7 °С. В ночь на субботу похолодает: -2, -7°С, при прояснении -10,-15°С, днем 0,+5 °С, по восточным районам -2,-7°С.

В Сургуте, по данным сервиса Gismeteo, в пятницу будет дождливо, ветрено, но столбики термометров будут держаться на +10°С. А уже в пятницу пойдет снег и вернуться минусовые температуры. Потеплеет в городе через неделю.