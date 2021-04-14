За год в ХМАО выявили 28 преступлений террористического характера

Губернатор Югры Наталья Комарова рекомендовала руководителям нефтегазовых предприятий тщательнее подходить к отбору сотрудников из-за участившихся случаев вовлечения персонала отдельных предприятий ТЭК в противоправную деятельность.

«В частности, незамедлительно реагировать на подозрительные факты. При приеме сотрудников на работу необходимо тщательно сверять личные данные с базами правоохранительных органов, неукоснительно соблюдать требования антитеррористической защищенности работников и имущественного комплекса», - приводит слова главы региона департамент общественных и внешних связей.

Меры по предупреждению террористических преступлений в Югре обсуждали на совместном заседании окружной антитеррористической комиссии и оперативного штаба. По официальным данным, в 2020 году в результате действий правоохранительных органов и других силовых структур в Ханты-Мансийском автономном округе было выявлено 28 преступлений террористического характера, семи из них – в Нижневартовске, восемь – в Сургуте и районе. При этом ряд задержанных были работниками организаций топливно-энергетического комплекса.

«В текущем году зарегистрированы новые преступления террористического характера на нефтегазовых предприятиях», - добавила губернатор, не уточнив подробности.