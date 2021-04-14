В ЦБ рассказали, почему не все желающие в Югре смогли изменить условия ипотечного кредита во время пандемии

В период пандемии, с 20 марта 2020 года по 31 марта 2021 года, жители Югры, Ямала и Тюменской области подали в банки 15 тысяч заявлений на изменение условий и предоставление отсрочки платежа по ипотечным кредитам. Объем реструктурированной задолженности превысил 13 млрд рублей. Однако облегчить долговое бремя удалось не всем – по собственным программам реструктуризации банков прошли только половина заявлений.

«Около 70 процентов от общего числа, или 11 тысяч обращений, тюменцы, югорчане и ямальцы направили с просьбами о реструктуризации ипотечных кредитов по собственным программам банков. Положительное решение было принято по более чем 50 процентов заявлений. Отказы чаще всего происходили, когда заемщик не мог подтвердить снижение дохода на 30 процентов», - объяснили в пресс-службе тюменского отделения Банка России.

По закону о кредитных каникулах от 2020 года в регионе было направлено 2,7 тысячи заявлений (17% от общего числа). Одобрена только каждая вторая заявка. «Отказ в основном происходил из-за превышения максимального размера кредита, установленного Правительством РФ – в тюменском регионе – 2 млн рублей», - добавили в отделении. На долю обращений за ипотечными каникулами по закону от 2019 года пришлось 13 процентов, или более 2 тысяч заявлений. Одобрена тоже половина.

«Заемщики и сейчас могут оформить ипотечные каникулы при соблюдении условий: сложная финансовая ситуация заемщика, сумма кредита не превышает 15 млн рублей, в ипотеку оформлено единственное жилье. При этом Банк России рекомендовал банкам продолжать реструктурировать кредиты граждан по собственным программам и не назначать по ним пени и штрафы», - напомнили в Банке России.