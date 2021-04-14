Аналитики выявили в ХМАО невысокий уровень конкуренции за вакансии в сферах медицины, туризма и домашнего персонала

В Югре проще всего найти работу специалистам сфер медицины и фармацевтики, туризма и домашнего персонала. К такому выводу пришла аналитическая служба портала hh.ru, проведя исследование после опроса.

Так, например, на вакансию врача приходится 0.9 резюме – примерно один человек на место. Средняя предлагаемая зарплата равна порядка 60 тысяч рублей. В сфере «домашний персонал» конкуренция будет пожестче: на одно место претендует два человека. Оплата труда составляет примерно 55 тысяч. Специалистов в области туризма также претендует двое на одно место, но зарплата будет самая низкая из представленных ниш – чуть более 50 тысяч рублей.

«В целом по Югре уровень конкуренции среди соискателей составляет шесть резюме на вакансию, что несколько выше, чем по стране: по России уровень конкуренции – 5,3 резюме на вакансию», – сообщили в пресс-службе ресурса.