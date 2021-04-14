Сигнализация сработала на складе детского сада «Рябинушка» в Покачах — детей там не было

Информацию о причастности маленьких шалунов к срабатыванию сигнализации в детском саду «Рябинушка» опровергли сотрудники дошкольного учреждения. Напомним, накануне появились сообщения о вызове спасателей в детсад в связи со срабатыванием пожарной сигнализации. Оказалось, что сигнализация сработала ложно — никакого пожара не было; в ГУ МЧС России по Югре предположили, что причиной стала детская шалость.

Однако в самом детском саду подчеркивают: дети непричастны — сигнализация сработала в помещении склада, куда маленьким подопечным входа нет.

«Это была ложная сработка сигнализации на складе. Детей там вообще не было», — прокомментировала заместитель заведующего детского сада по АХР Карина Иванова.