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Один житель ХМАО с лабораторно подтвержденным коронавирусом не дожил до конца пандемии

В Югре умер еще один пациент с коронавирусом

Один житель ХМАО с лабораторно подтвержденным коронавирусом не дожил до конца пандемии
фото: siapress.ru

В Югре накануне умер один пациент с лабораторно подтвержденным коронавирусом. За весь период пандемии от COVID-19 скончались 788 человек. Информацию об этом сообщили в местном оперативном штабе.

Напомним, что накануне выявили 54 случая заражения. Состояние 36 пациентов тяжелое, 21 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 100 человек, за весь период пандемии – 53 695 югорчан.

Больше всего зараженных зафиксировали в Сургуте, Нижневартовске, Ханты-Мансийске. Меньше всего – в Когалыме, Мегионе, Югорске, Нижневартовском и Кондинском районах.


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14 апреля в 09:53, просмотров: 1184, комментариев: 0
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