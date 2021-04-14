В Югре умер еще один пациент с коронавирусом

В Югре накануне умер один пациент с лабораторно подтвержденным коронавирусом. За весь период пандемии от COVID-19 скончались 788 человек. Информацию об этом сообщили в местном оперативном штабе.

Напомним, что накануне выявили 54 случая заражения. Состояние 36 пациентов тяжелое, 21 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 100 человек, за весь период пандемии – 53 695 югорчан.

Больше всего зараженных зафиксировали в Сургуте, Нижневартовске, Ханты-Мансийске. Меньше всего – в Когалыме, Мегионе, Югорске, Нижневартовском и Кондинском районах.