В 12 муниципалитетах ХМАО обнаружили новые случаи заражения коронавирусом

В Югре за сутки коронавирус подтвердился у 54 человек. За всю пандемию 55 086 жителей региона оказались заражены. Информацию об этом опубликовал местный оперативный штаб.

Новые случаи инфицирования выявили в 12 муниципалитетах округа:

Ханты-Мансийск – 21;

Нижневартовск – 8;

Сургут – 5;

Нефтеюганск – 5;

Нягань – 5;

Радужный – 3;

Пыть-Ях – 2;

Когалым – 1;

Мегион – 1;

Югорск – 1;

Нижневартовский район – 1;

Кондинский район – 1;

«На момент выявления у 39 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 14 зафиксирована пневмония, у 1 – бессимптомно. Контакт установлен в 52 случаях. По 2 контакты уточняются. Состояние 36 пациентов тяжелое, 21 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщают в оперштабе Югры.