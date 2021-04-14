В 12 муниципалитетах ХМАО обнаружили новые случаи заражения коронавирусом

В Югре за сутки коронавирус подтвердился у 54 человек. За всю пандемию 55 086 жителей региона оказались заражены. Информацию об этом опубликовал местный оперативный штаб.
Новые случаи инфицирования выявили в 12 муниципалитетах округа:
- Ханты-Мансийск – 21;
- Нижневартовск – 8;
- Сургут – 5;
- Нефтеюганск – 5;
- Нягань – 5;
- Радужный – 3;
- Пыть-Ях – 2;
- Когалым – 1;
- Мегион – 1;
- Югорск – 1;
- Нижневартовский район – 1;
- Кондинский район – 1;
«На момент выявления у 39 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 14 зафиксирована пневмония, у 1 – бессимптомно. Контакт установлен в 52 случаях. По 2 контакты уточняются. Состояние 36 пациентов тяжелое, 21 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщают в оперштабе Югры.