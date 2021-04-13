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​От коронавируса привились больше 56 тысяч жителей Югры

В ХМАО 56 399 человека завершили ковид-вакцинацию

​От коронавируса привились больше 56 тысяч жителей Югры
Фото: vk.com/dzhmao

В Югре полностью привиты от коронавируса 56 399 человек. Первый компонент вакцины «Спутник V» получили 88 840 югорчан. Вакцина использована на 88 процентов. Данные озвучены на заседании оперативного штаба региона.

«По оперативным данным депздрава Югры, за весь период вакцинации в Югру поступило 100 712 доз вакцины против коронавирусной инфекции. Это вакцина «Спутник V», и 8 100 доз – «ЭпиВакКороны», - цитирует губернатора Наталью Комарову «Открытый регион – Югра».

На этой неделе в округ должно поступить 73 тысячи доз вакцины «Спутник- V». Ожидается, что прививку получат все, кто на нее записался.


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Сегодня в 22:13, просмотров: 112, комментариев: 0
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