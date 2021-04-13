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​В Югре нашли лучший вороний «косплей»

Окружной Дом народного творчества нашел лучший вороний костюм

​В Югре нашли лучший вороний «косплей»

В Югре выбрали лучший костюм вороны. Окружной Дом народного творчества подвел итоги конкурса на лучший Вороний костюм для хантыйского «Вороньего дня». Соорганизатором мероприятия стало региональное отделение общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» в ХМАО – Югре.

Всего на конкурс было отправлено более 200 видеозаписей дефиле югорчан всех возрастов. Члены жюри оценивали костюмы по эстетическому виду, нестандартности творческих и технических решений костюмов, а также соответствию заданной тематике.

Сделать костюм вороны – лишь полдела. Участники работали над хореографией, подбирали музыкальное сопровождениее, организовывали сценки, на фоне которых демонстрировали свои костюмы – импровизированные чумы, бумажные вороньи силуэты, тематические плакаты. Многие также облачались в традиционные национальные костюмы – для пущего антуража.

Лауреатами I степени в категории «От 17 лет и старше» были определены: Вирясова Наталья Николаевна и творческий коллектив: Муханина Вероника, Малыш Дарья, Вильданова Арина, Пыть-Ях; Кудашова Светлана, Белый Яр; Любительское объединение «ДекорПлюс», коллектив ДПТ«Комод», Русскинская.

В возрастной категории «От 5 до 17 лет» победителем стала Абушова Карина, поселок Луговской.

Увидеть захватывающие видео-дефиле победителей можно на YouTube.


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Сегодня в 15:13, просмотров: 202, комментариев: 0
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