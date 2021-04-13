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В Югре, возможно, разрешат работу общепиту после 11 часов вечера и детским игровым комнатам

Глава Югры поручила внести предложение о послаблении ограничений для общепита и игровых комнат

В Югре, возможно, разрешат работу общепиту после 11 часов вечера и детским игровым комнатам
фото: pixabay.com

Департаменту экономического развития совместно с предпринимателями и Роспотребнадзором предстоит создать возможность выхода из коронавирусных ограничений – конкретно речь шла о том, чтобы вновь позволить работать общепиту после 11 часов вечера. Также изменения коснутся детских игровых комнат, которые долгое время были закрыты. Об этом на заседании оперативного штаба заявила губернатор Югры Наталья Комарова.

«До 15 апреля 2021 года внести согласованное предложение с Роспотребнадзором в аппарат губернатора автономного округа по изменению режима работы заведений общепита», — сказала глава ХМАО.


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Сегодня в 14:51, просмотров: 65, комментариев: 0
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