Заболеваемость ОРВИ в ХМАО выросла на восемь процентов

В Югре заболеваемость ОРВИ вновь пошла в рост, увеличившись за неделю на 8,4 процента. Прирост заболевших обеспечивает взрослое население. В возрастной группе от 15 лет и старше недельный эпидемический порог превышен на 62 процента.

Значимый рост заболеваемости отмечен в Березовском, Нефтеюганском и Октябрьском районах. В Нефтеюганске, Советском районе и Нягани превышены пороговые уровни более, чем на 20 процентов.

«На респираторные вирусы, в том числе SARS-Cov-2 за неделю обследованы 85 человек, обнаружено 10 положительных находок – 11,8 процента обследованных, из них риновирус – семь (8,2%), коронавирус человека – 3 (3,5%). Вирусов гриппа не обнаружено», - сообщили в пресс-службе окружного управления Роспотребнадзора.