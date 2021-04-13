В Югре за сутки коронавирус подтвердился у 51 местного жителя

В Югре за сутки диагноз на коронавирус подтвердился у 51 человека. За всю пандемию 55 032 жителя округа оказались заражены. Об этом информирует местный оперативный штаб.

Новые случаи зафиксированы в 10 муниципалитетах региона:

Ханты-Мансийск – 15;

Сургут – 10;

Нефтеюганский район – 7;

Нижневартовск – 6;

Урай – 4;

Югорск – 3;

Нефтеюганск – 2;

Ханты-Мансийский район – 2;

Когалым – 1;

Октябрьский район – 1;

«На момент выявления у 40 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 8 зафиксирована пневмония, у 3 – бессимптомно. Контакт установлен в 45 случаях. По 5 контакты уточняются. Состояние 40 пациентов тяжелое, 26 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – отмечают в пресс-службе оперштаба.

Новых летальных исходов не зафиксировано. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 787 пациентов. За сутки излечились 88 человек, за весь период пандемии – 53 595 югорчан.