В Югре за сутки коронавирус подтвердился у 51 местного жителя

В Югре за сутки диагноз на коронавирус подтвердился у 51 человека. За всю пандемию 55 032 жителя округа оказались заражены. Об этом информирует местный оперативный штаб.
Новые случаи зафиксированы в 10 муниципалитетах региона:
- Ханты-Мансийск – 15;
- Сургут – 10;
- Нефтеюганский район – 7;
- Нижневартовск – 6;
- Урай – 4;
- Югорск – 3;
- Нефтеюганск – 2;
- Ханты-Мансийский район – 2;
- Когалым – 1;
- Октябрьский район – 1;
«На момент выявления у 40 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 8 зафиксирована пневмония, у 3 – бессимптомно. Контакт установлен в 45 случаях. По 5 контакты уточняются. Состояние 40 пациентов тяжелое, 26 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – отмечают в пресс-службе оперштаба.
Новых летальных исходов не зафиксировано. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 787 пациентов. За сутки излечились 88 человек, за весь период пандемии – 53 595 югорчан.