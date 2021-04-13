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Югорчане стали реже покупать бюджетные смартфоны

Средняя стоимость смартфона в ХМАО выросла: жители больше отдают предпочтение премиальным маркам

Югорчане стали реже покупать бюджетные смартфоны
фото: pixabay.com

Югорчане стали чаще отдавать предпочтение смартфонам премиальной марки. Так, например, в пятерку самых покупаемых моделей ХМАО попали iPhone 11, Xiaomi Redmi 9A, Samsung Galaxy A12, Samsung Galaxy A31, Honor 10X Lite. Об этом сообщает аналитический отдел МТС со ссылкой на личные исследования.

«Северяне стали больше внимания уделять выбору смартфона — среднее время интернет-сессий пользователей в онлайн-магазинах и на сайтах с отзывами про гаджеты за последний год увеличилось на 40 процентов. Пользователи готовы доплачивать за функциональность и за то, что новый смартфон будет оставаться актуальным на протяжении как минимум двух-трех лет», – рассказали в пресс-службе организации.

Отмечается, что в Ханты-Мансийске и Нижневартовске средняя стоимость купленного гаджета в январе-марте выросла до 22 тысяч и до 33 тысяч соответственно по сравнению с тем же периодом 2020 года. В Сургуте средняя цена смартфона увеличилась до 29 тысяч, в Нефтеюганске сумма составила 19 тысяч рублей.


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Сегодня в 10:13, просмотров: 212, комментариев: 0
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