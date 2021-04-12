Последние три ледовые переправы в Югре завершили свою работу

В Югре закрыли все ледовые переправы, последние три, в Нижневартовском районе, завершили работу сегодня – об этом информирует пресс-служба окружного МЧС. Сейчас на всех зимниках установлены запрещающие дорожные знаки, проведены работы по обустройству валов и насыпей, преграждающих выезд на ледовое покрытие.

«Структура льда сейчас на всех водоемах региона меняется, прочность ледового покрытия ежедневно снижается, проявляются весенние ледовые явления в виде образования промоин и закраин. Выезд на лед не допустим и несет прямую угрозу жизни!» – указано в сообщении пресс-службы МЧС.