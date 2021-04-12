В Югре число летальных исходов от коронавируса выросло до 787

В Югре накануне умер один пациент с лабораторно подтвержденным коронавирусом. За весь период пандемии от COVID-19 скончались 787 человек. Информацию об этом сообщили в местном оперативном штабе.

Напомним, что накануне выявили 59 случаев заражения. Состояние 41 пациента тяжелое, 32 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 32 человека, за весь период пандемии – 53 507 югорчан.

Больше всего зараженных зафиксировали в Сургуте, Нижневартовске, Ханты-Мансийске. Меньше всего – в Урае, Пыть-Яхе, Советском, Нижневартовском, Кондинском районах.