В ХМАО за сутки выявлено 59 случаев заражения коронавирусом

В Югре за сутки выявили 59 зараженных коронавирусом. За всю пандемию 54 981 житель округа проходил лечение. Об этом сообщает местный оперативный штаб.
Новые случаи зафиксированы в 15 муниципалитетах региона:
- Ханты-Мансийск – 15;
- Сургут – 8;
- Нижневартовск – 8;
- Югорск – 6;
- Нягань – 5;
- Сургутский район – 3;
- Мегион – 3;
- Нефтеюганск – 2;
- Когалым – 2;
- Радужный – 2;
- Урай – 1;
- Советский район – 1;
- Нижневартовский район – 1;
- Пыть-Ях – 1;
- Кондинский район – 1.
«На момент выявления у 42 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 15 зафиксирована пневмония, у 2 – бессимптомно. Контакт установлен в 58 случаях. По одному контакты уточняются. Состояние 41 пациента тяжелое, 32 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в оперштабе Югры.