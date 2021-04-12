В ХМАО за сутки выявлено 59 случаев заражения коронавирусом

В Югре за сутки выявили 59 зараженных коронавирусом. За всю пандемию 54 981 житель округа проходил лечение. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Новые случаи зафиксированы в 15 муниципалитетах региона:

Ханты-Мансийск – 15;

Сургут – 8;

Нижневартовск – 8;

Югорск – 6;

Нягань – 5;

Сургутский район – 3;

Мегион – 3;

Нефтеюганск – 2;

Когалым – 2;

Радужный – 2;

Урай – 1;

Советский район – 1;

Нижневартовский район – 1;

Пыть-Ях – 1;

Кондинский район – 1.

«На момент выявления у 42 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 15 зафиксирована пневмония, у 2 – бессимптомно. Контакт установлен в 58 случаях. По одному контакты уточняются. Состояние 41 пациента тяжелое, 32 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в оперштабе Югры.