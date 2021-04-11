Югорчан приглашают поучаствовать во флешмобе в честь годовщины полета Гагарина в космос

Сделать фото на улице Гагарина в своем населенном пункте и поучаствовать во флешмобе. Югорчан приглашают присоединиться к «космическому» фотоконкурсу в честь годовщины первого полета человека в космос.

«Самые оригинальные фото в цифровом формате будут направлены на борт МКС, а лучшие десять – отмечены памятными сувенирами от Госкорпорации «Роскосмос» с символикой юбилейного года», – говорится на странице сообщества «Югра» во ВКонтакте.

Чтобы присоединиться к флешмобу, достаточно сделать фото в необходимом месте и опубликовать его в соцсетях с хэшетгами #ЯНАУЛИЦЕГАГАРИНА и #ПОЕХАЛИ!

Напомним, 12 апреля в России и странах СНГ отмечают День космонавтики. В этом году состоится 60-летний юбилей с момента исторического полета в космос Юрия Гагарина.