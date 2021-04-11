В Югре перевернулся вахтовый автобус

На автодороге между Сургутом и Ноябрьском сошел с дороги и перевернулся на бок автобус с вахтовиками. «Ноябрьск 24» сообщает, что авария произошла на 244 километре автодороги Сургут-Салехард. Транспорт начал свой путь из Муравленко.

Есть информация об одном пострадавшем – один из водителей автобуса, который в момент происшествия отдыхал, передав управление транспортом своему напарнику. Мужчину госпитализировали в Ноябрьскую центральную городскую больницу. По словам очевидцев, местность была сильно затуманена. Плохие условия видимости могли стать причиной аварии.