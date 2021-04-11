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​Почти полсотни югорчан с COVID-19 – в тяжелом состоянии

За сутки в Югре зафиксирован 61 новый случай ковида

​Почти полсотни югорчан с COVID-19 – в тяжелом состоянии
Фото: siapress.ru

В Югре накануне у 61 человека подтвердился диагноз на коронавирус. За всю пандемию 54 922 жителя округа оказались заражены. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Новые случаи распределились по 13 муниципалитетам региона:

Ханты-Мансийск – 18;

Сургут – 11;

Ханты-Мансийский район – 9;

Нижневартовск – 6;

Сургутский район – 6;

Нефтеюганский район – 4;

Когалым – 1;

Мегион – 1;

Нягань – 1;

Радужный – 1;

Урай – 1;

Югорск – 1;

Советский район – 1.

«На момент выявления у 48 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 12 зафиксирована пневмония, у 1 – бессимптомно. Контакт установлен в 59 случаях. По 2 контакты уточняются. Состояние 48 пациентов тяжелое, 35 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – резюмировали в оперштабе.

Новых летальных случаев от коронавируса не зафиксировано. За весь период пандемии от COVID-19 умерло 786 человек. За сутки излечились 62 человека, за весь период пандемии – 53 475 югорчан.


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Сегодня в 13:47, просмотров: 238, комментариев: 0
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