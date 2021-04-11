За сутки в Югре зафиксирован 61 новый случай ковида

В Югре накануне у 61 человека подтвердился диагноз на коронавирус. За всю пандемию 54 922 жителя округа оказались заражены. Об этом сообщает местный оперативный штаб.
Новые случаи распределились по 13 муниципалитетам региона:
Ханты-Мансийск – 18;
Сургут – 11;
Ханты-Мансийский район – 9;
Нижневартовск – 6;
Сургутский район – 6;
Нефтеюганский район – 4;
Когалым – 1;
Мегион – 1;
Нягань – 1;
Радужный – 1;
Урай – 1;
Югорск – 1;
Советский район – 1.
«На момент выявления у 48 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 12 зафиксирована пневмония, у 1 – бессимптомно. Контакт установлен в 59 случаях. По 2 контакты уточняются. Состояние 48 пациентов тяжелое, 35 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – резюмировали в оперштабе.
Новых летальных случаев от коронавируса не зафиксировано. За весь период пандемии от COVID-19 умерло 786 человек. За сутки излечились 62 человека, за весь период пандемии – 53 475 югорчан.