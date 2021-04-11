Губернатор Югры проведет онлайн-встречу с жителями Нижневартовского района

От жителей Нижневартовского района ждут предложений по развитию муниципалитета и реализации нацпроектов. Губернатор Югры Наталья Комарова назначила встречу с жителями района. Она пройдет в онлайн формате в аккаунтах главы региона в Инстаграме, ВКонтакте, Одноклассниках и в группе «Югра» во Вконтакте.

«Каждый ваш запрос будет отработан главой района Борисом Саломатиным, экспертами, командой губернатора», – отмечает Наталья Комарова, анонсируя эфир в соцсетях.

Буквально недавно губернатор Югры проводила виртуальную встречу с сургутянами. Обсуждались вопросы благоустройства общественных пространств, платы за обращение с ТКО для дачников и многое другое. В частности, глава Сургута Андрей Филатов пообещал во время эфира решить вопрос с финансированием проекта обустройства набережной в районе Оби.