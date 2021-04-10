Родительский отпор Югры нашел способ, как попасть на выпускной к ребенку в детский сад

В Югре родители возмущены – им запретили присутствовать на выпускных детсадовцев, так как в округе до сих пор действует запрет на проведение массовых мероприятий. Информация об этом появилась в паблике окружного объединения «Родительский отпор».

«Дети готовятся, учат, репетируют, ждут праздник. Наступает праздник, пустой зал... Для кого они будут выступать, читать стихи, танцевать? Где родная душа, где родные глаза мамы или папы? Для чего это делается?! К сведению, утренники и выпускные являются частью учебной программы, как отчет, и никто нам, родителям, не может запретить приходить на них!» – указано в сообщении в группе.

Некоторые родители указали, что смогли добиться своего присутствия с помощью заявления на имя заведующей дошкольного учреждения.

Тем не менее, пока отчаиваться рано – ранее заместитель руководителя окружного управления Роспотребнадзора Инна Кудрявцева пояснила, что такие меры могут отменить, если к маю эпидемиологическая ситуация в ХМАО улучшится.