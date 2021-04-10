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Родители в Югре возмущены тем, что выпускные в детсадах пройдут без их участия

Родительский отпор Югры нашел способ, как попасть на выпускной к ребенку в детский сад

Родители в Югре возмущены тем, что выпускные в детсадах пройдут без их участия
фото: pixabay.com, Родительский отпор Югры

В Югре родители возмущены – им запретили присутствовать на выпускных детсадовцев, так как в округе до сих пор действует запрет на проведение массовых мероприятий. Информация об этом появилась в паблике окружного объединения «Родительский отпор».

«Дети готовятся, учат, репетируют, ждут праздник. Наступает праздник, пустой зал... Для кого они будут выступать, читать стихи, танцевать? Где родная душа, где родные глаза мамы или папы? Для чего это делается?! К сведению, утренники и выпускные являются частью учебной программы, как отчет, и никто нам, родителям, не может запретить приходить на них!» – указано в сообщении в группе.

Некоторые родители указали, что смогли добиться своего присутствия с помощью заявления на имя заведующей дошкольного учреждения.

Тем не менее, пока отчаиваться рано – ранее заместитель руководителя окружного управления Роспотребнадзора Инна Кудрявцева пояснила, что такие меры могут отменить, если к маю эпидемиологическая ситуация в ХМАО улучшится.


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10 апреля в 13:25, просмотров: 2201, комментариев: 0
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