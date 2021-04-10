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В Югорске закрывается ковидный госпиталь

Еще один коронавирусный диспансер в Югре завершает свою работу

В Югорске закрывается ковидный госпиталь
фото: siapress.ru

Югорский ковидный госпиталь на базе городской больницы прекращает свою работу и возвращается в привычный режим. Об этом сообщает ugra-news.ru.

Отмечается, что впервые он открылся в мае 2020 года. После этого его развернули повторно в сентябре с четырьмя постами: в инфекционном, педиатрическом, неврологическом, а также родильном отделениях. Всего более 1000 пациентов из Югорска и Советского района прошли там лечение.

До того, как медучреждение откроет свои двери, там проведут необходимую санитарную обработку. Пациентов, не закончивших путь к выздоровлению, отправят в Нягань.


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10 апреля в 12:43, просмотров: 2252, комментариев: 0
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