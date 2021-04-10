Еще один коронавирусный диспансер в Югре завершает свою работу

Югорский ковидный госпиталь на базе городской больницы прекращает свою работу и возвращается в привычный режим. Об этом сообщает ugra-news.ru.

Отмечается, что впервые он открылся в мае 2020 года. После этого его развернули повторно в сентябре с четырьмя постами: в инфекционном, педиатрическом, неврологическом, а также родильном отделениях. Всего более 1000 пациентов из Югорска и Советского района прошли там лечение.

До того, как медучреждение откроет свои двери, там проведут необходимую санитарную обработку. Пациентов, не закончивших путь к выздоровлению, отправят в Нягань.