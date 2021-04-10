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Наталья Комарова заняла третье место в топе губернаторов-долгожителей

Глава Югры оказалась в тройке рейтинга губернаторов, которые дольше всех занимают свой пост

Наталья Комарова заняла третье место в топе губернаторов-долгожителей
фото: admhmao.ru

Губернатор Югры Наталья Комарова попала в топ-5 глав субъектов РФ, которые дольше всего занимают свой пост. Возглавляя регион 11 лет и один месяц, Комарова заняла третье место в рейтинге, уступив Рамзану Кадырову (он руководит Чеченской республикой 14 лет и один месяц) и Роману Копину (он находится на должности главы Чукотки 12 лет и девять месяцев). Об этом пишет ТАСС.

Также в перечень «долгожителей» попали президент республики Татарстан Рустам Минниханов (руководит субъектом 11 лет) и губернатор Ростовской области Василий Голубев (он занимает свой пост уже 10 лет и девять месяцев).

Отмечается, что безусловным лидером мог бы быть глава Ульяновской области Сергей Морозов, который возглавлял регион более 16 лет, однако его отставку недавно принял президент РФ Владимир Путин.


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Сегодня в 11:43, просмотров: 96, комментариев: 0
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