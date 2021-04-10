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Новые случаи заражения COVID-19 выявлены в 17 муниципалитетах ХМАО

68 жителей Югры оказались заражены коронавирусом

Новые случаи заражения COVID-19 выявлены в 17 муниципалитетах ХМАО
фото: siapress.ru

В Югре за сутки выявили 68 новых случаев заболевания коронавирусом. За всю пандемию 54 861 местный житель оказался заражен. Об этом сообщают в местном оперативном штабе.

Территориально случаи распределились так:

  • Ханты-Мансийск - 17
  • Сургут - 11
  • Нижневартовск - 6
  • Сургутский район - 6
  • Югорск - 5
  • Мегион - 4
  • Нягань - 4
  • Нижневартовский район - 3
  • Нефтеюганск - 2
  • Радужный - 2
  • Березовский район - 2
  • Лангепас - 1
  • Когалым - 1
  • Урай - 1
  • Кондинский район - 1
  • Советский район - 1
  • Ханты-Мансийский район – 1

«На момент выявления у 55 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 12 зафиксирована пневмония, у одного – бессимптомно. Новых летальных исходов не зафиксировано, за всю пандемию умерло 786 пациентов», – пишут в оперативном штабе.


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Сегодня в 11:30, просмотров: 250, комментариев: 0
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