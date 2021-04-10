68 жителей Югры оказались заражены коронавирусом

В Югре за сутки выявили 68 новых случаев заболевания коронавирусом. За всю пандемию 54 861 местный житель оказался заражен. Об этом сообщают в местном оперативном штабе.
Территориально случаи распределились так:
- Ханты-Мансийск - 17
- Сургут - 11
- Нижневартовск - 6
- Сургутский район - 6
- Югорск - 5
- Мегион - 4
- Нягань - 4
- Нижневартовский район - 3
- Нефтеюганск - 2
- Радужный - 2
- Березовский район - 2
- Лангепас - 1
- Когалым - 1
- Урай - 1
- Кондинский район - 1
- Советский район - 1
- Ханты-Мансийский район – 1
«На момент выявления у 55 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 12 зафиксирована пневмония, у одного – бессимптомно. Новых летальных исходов не зафиксировано, за всю пандемию умерло 786 пациентов», – пишут в оперативном штабе.