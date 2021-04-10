68 жителей Югры оказались заражены коронавирусом

В Югре за сутки выявили 68 новых случаев заболевания коронавирусом. За всю пандемию 54 861 местный житель оказался заражен. Об этом сообщают в местном оперативном штабе.

Территориально случаи распределились так:

Ханты-Мансийск - 17

Сургут - 11

Нижневартовск - 6

Сургутский район - 6

Югорск - 5

Мегион - 4

Нягань - 4

Нижневартовский район - 3

Нефтеюганск - 2

Радужный - 2

Березовский район - 2

Лангепас - 1

Когалым - 1

Урай - 1

Кондинский район - 1

Советский район - 1

Ханты-Мансийский район – 1

«На момент выявления у 55 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 12 зафиксирована пневмония, у одного – бессимптомно. Новых летальных исходов не зафиксировано, за всю пандемию умерло 786 пациентов», – пишут в оперативном штабе.