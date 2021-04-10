Правительство ХМАО установило сроки начала весеннего сезона охоты

В Югре обозначены сроки начала весенней охоты. Так, отстрел пернатой дичи начнется на неделю раньше обычного. Соответствующее распоряжение уже подписала глава региона Наталья Комарова.
- 30 апреля охотничий сезон откроется для жителей Советского, Кондинского, Ханты-Мансийского, Нефтеюганского, Сургутского, Нижневартовского районов в угодьях, расположенных южнее 61 градуса северной широты.
- Со второй пятницы мая угодья в Советском, Октябрьском, Ханты-Мансийском, Нефтеюганском, Сургустком, Нижневартовском районах, расположенные от 61 до 62 градусов северной широты.
Охота на водоплавающую и боровую дичь продлится 10 дней с момента открытия сезона. Отстрел серой вороны возможен в период охоты на боровую, болотно-луговую, водоплавающую дичь, охотиться на селезней с использованием живых подсадных уток – непрерывно с 15 апреля по 20 мая.
Отмечается, что сезон охоты на водоплавающую и боровую дичь совпадает с пожароопасным сезоном. Поэтому югорчан просят соблюдать меры безопасности в лесу.