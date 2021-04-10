Правительство ХМАО установило сроки начала весеннего сезона охоты

В Югре обозначены сроки начала весенней охоты. Так, отстрел пернатой дичи начнется на неделю раньше обычного. Соответствующее распоряжение уже подписала глава региона Наталья Комарова.

30 апреля охотничий сезон откроется для жителей Советского, Кондинского, Ханты-Мансийского, Нефтеюганского, Сургутского, Нижневартовского районов в угодьях, расположенных южнее 61 градуса северной широты.

Со второй пятницы мая угодья в Советском, Октябрьском, Ханты-Мансийском, Нефтеюганском, Сургустком, Нижневартовском районах, расположенные от 61 до 62 градусов северной широты.

Охота на водоплавающую и боровую дичь продлится 10 дней с момента открытия сезона. Отстрел серой вороны возможен в период охоты на боровую, болотно-луговую, водоплавающую дичь, охотиться на селезней с использованием живых подсадных уток – непрерывно с 15 апреля по 20 мая.

Отмечается, что сезон охоты на водоплавающую и боровую дичь совпадает с пожароопасным сезоном. Поэтому югорчан просят соблюдать меры безопасности в лесу.