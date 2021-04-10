Со следующей недели жители ХМАО смогут привиться «ЭпиВакКороной»

В Югру пришла первая партия вакцины «ЭпиВакКорона». Со следующей недели она поступит в поликлиники округа. Об этом сообщает глава департамента здравоохранения региона Алексей Добровольский на своем аккаунте в «Инстаграм».

«Партии хватит для прививок 8,1 тысяч человек. Всего 55,6 тысяч жителей округа завершили процесс вакцинации от COVID-19», – пишет директор ведомства.

На сайте Роспотребнадзора РФ указано, что в регионы поставлено порядка четверти миллиона комплектов «ЭпиВакКорона». Ее, как и «Гам-КОВИД-Вак», будут вводить двукратно, с интервалом в две-три недели.