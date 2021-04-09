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Собираемость взносов за капремонт в Югре выросла вдвое

С 2014 года жители ХМАО собрали на капремонт своих домов более 18 миллиардов

Собираемость взносов за капремонт в Югре выросла вдвое
фото: pixabay.com

Почти 91 процент югорчан регулярно платят взносы за капремонт – об этом сообщает соответствующий фонд, ссылаясь на личные данные. По сравнению с 2014 годом, когда кампания только стартовала, только 43 процента жителей округа исправно вносили плату.

«За прошедшие шесть лет собираемость выросла почти вдвое. В лидерах по собираемости традиционно Покачи, Лангепас, Югорск, Нягань, Нефтеюганск и Когалым. Наименьшая собираемость в Березовском районе, где собираемость за все время составляет порядка 84 процента», – рассказали в пресс-службе фонда капитального ремонта.

Отмечается, что с 2014 года жители ХМАО собрали на реставрацию своих домов более 18 миллиардов рублей. Тем не менее, задолженность по взносам составляет почти два миллиарда.


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Сегодня в 17:01, просмотров: 183, комментариев: 0
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