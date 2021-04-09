Звездные спортсмены «показали класс» юным участникам спортивных центров Югры

Звезды Российского лыжного спорта Александр Большунов и Сергей Устюгов провели мастер-класс «Тренировка с чемпионом» для детей. Событие состоялось 8 апреля в Центре зимних видов спорта имени Филипенко.

В мастер-классе, который организовал Центр спортивной подготовки сборных команд Югры, приняли участие юные спортсмены из спортивной школы олимпийского резерва Ханты-Мансийска, Центра адаптивного спорта Югры и Югорского колледжа-интерната олимпийского резерва, а также участники Югорского лыжного марафона и просто люди, любящие лыжный спорт. Всего со спортсменами упражнялось более 100 человек.

Сергею Устюгову вручили букет цветов – у него в этот день был день рождения. После этого начались практические занятия: мастера провели с ребятами разминку, после чего состоялись эстафеты. Те, кого эстафеты не измотали, позже еще и поучаствовали в спринте с Александром на ста метрах.

После активных занятий, Александр и Сергей пообщались с присутствующими в неформальной обстановке. Чаще всего знаменитых лыжников спрашивали о карьере и профессиональном опыте. Авторам лучших вопросов даже вручили подарки. Однако приятный сюрприз в виде автографов и фото на память ждал всех участников мастер-класса.