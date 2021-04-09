В Югре от клещевого энцефалита вакцинируют 155 тысяч человек

В Югре начинается сезон клещей. В прошлом году к медикам из-за укусов членистоногих обратились 4 346 человек, трое заразились клещевым энцефалитом, десять – боррелиозом. Санврачи напоминают, что самым эффективным способом защиты от клещевого энцефалита остается прививка.

«В 2021 году планируется привить против клещевого энцефалита 155 468 человек. С начала текущего года уже получили прививки 20 655 югорчан, в том числе 9 704 ребенка, что в совокупности, составляет 13,3 процента от плана», - рассказали в пресс-службе окружного управления Роспотребнадзора.

Сразу после того, как сойдет снег, в округе начнутся акарицидные и дератизационные обработки.