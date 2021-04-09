Синоптики дали прогноз на весну в ХМАО

Нынешняя весна просто обязана порадовать жителей Югры хорошей погодой – по прогнозу Гидрометцентра температура в апреле будет выше нормы. Однако не везде. До Нижневартовска тепло не доберется. Данные вероятностного прогноза температуры и осадков в регионах публикует «СургутинформТВ».
Май тоже будет теплым, а вот летом погреться можно будет только за пределами округа.
Стоит отметить, что близок сезон клещей. Санврачи призывают привиться от клещевого энцефалита. В 2020 году в Югре было зарегистрировано три случая клещевого вирусного энцефалита и десять случаев иксодового клещевого боррелиоза.
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