Синоптики дали прогноз на весну в ХМАО

Нынешняя весна просто обязана порадовать жителей Югры хорошей погодой – по прогнозу Гидрометцентра температура в апреле будет выше нормы. Однако не везде. До Нижневартовска тепло не доберется. Данные вероятностного прогноза температуры и осадков в регионах публикует «СургутинформТВ».

Май тоже будет теплым, а вот летом погреться можно будет только за пределами округа.

Стоит отметить, что близок сезон клещей. Санврачи призывают привиться от клещевого энцефалита. В 2020 году в Югре было зарегистрировано три случая клещевого вирусного энцефалита и десять случаев иксодового клещевого боррелиоза.

Читайте также:

Всё, что вы хотели узнать о клещах, но ленились погуглить

