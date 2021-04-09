16+
Логотип Сиапресс
USD  77,1011   EUR  91,6192  

Новости

Больше новостей
Как глава Сургута должен информировать общественность о текущей работе:
Комментировать
0
Сможет ли губернатор Югры Наталья Комарова улучшить архитектурный облик городов, к чему она призвала местные власти?
Комментировать
1
Вы обеспокоены эскалацией ситуации на Донбассе?
Комментировать
1
Отношение властей к Навальному в колонии:
Комментировать
1
Обзывая своих детей, вы:
Комментировать
1
Вы обзываете своих детей?
Комментировать
0
Владимир Путин красивый?
Комментировать
2
Больше опросов

​Погреемся! Югре обещают аномально теплый апрель

Синоптики дали прогноз на весну в ХМАО

​Погреемся! Югре обещают аномально теплый апрель
Фото: vk.com/vadim.shuvalov

Нынешняя весна просто обязана порадовать жителей Югры хорошей погодой – по прогнозу Гидрометцентра температура в апреле будет выше нормы. Однако не везде. До Нижневартовска тепло не доберется. Данные вероятностного прогноза температуры и осадков в регионах публикует «СургутинформТВ».

Май тоже будет теплым, а вот летом погреться можно будет только за пределами округа.

Стоит отметить, что близок сезон клещей. Санврачи призывают привиться от клещевого энцефалита. В 2020 году в Югре было зарегистрировано три случая клещевого вирусного энцефалита и десять случаев иксодового клещевого боррелиоза.

Читайте также:
Всё, что вы хотели узнать о клещах, но ленились погуглить


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:16, просмотров: 304, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Народный человек 5267
  2. ​В Сургуте задержали беглого преступника после того, как он выстрелил в коллегу 2070
  3. ​А ты не брокер: попытка заработать на фондовой бирже лишила югорчанина всех денег и автомобиля 1334
  4. ​В Нижневартовске продавали алкогольный фальсификат под известными брендами 1135
  5. Нижневартовские хирурги удалили редкую 20-сантиметровую опухоль 1118
  6. ​В Нижневартовске засыпают опасные ямы на дорогах 1068
  7. ​В Ханты-Мансийске новостройки подорожали в 1,5 раза 1009
  8. Сидоров выполнил просьбу губернатора тихо посидеть в Госдуме, это же предстоит Шувалову 997
  9. ​«Вышел из служебного автомобиля и прыгнул с моста»: следователи разбираются в обстоятельствах гибели югорчанина 926
  10. ​В Сургуте могут отремонтировать больше дворов, чем планировали. Если найдут деньги 924
  1. В Москве жестоко расправились с таксистом: попрощаться с убитым приехали коллеги 7038
  2. Народный человек 5267
  3. ​Дмитрий Попов требует от прокуратуры извинений и возмещение вреда 4345
  4. ​О чем говорили владельцы «Корпорации СТС» и новый глава Сургута 3972
  5. ​Сургутнефтегаз увеличил прибыль в семь раз 3727
  6. ​Дайте выспаться! 3502
  7. ​Мал золотник, да дорог // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3313
  8. ​В Нижневартовске звонок о заложенной бомбе парализовал работу Самотлорнефтегаза 3243
  9. ​Ханты-Мансийск обошел Сургут по комфортности 3115
  10. Отец не хотел давать денег сыну, поэтому зарезал его 3035
  1. ​По Нижневартовску бегал медведь // ВИДЕО 19599
  2. ​Оттенять собой первое лицо – занятие непродуктивное. Поэтому сняли сначала Шувалова, потом Жердева 10485
  3. «Уже бегу»: вартовчанин, на которого напал медведь, стал героем мемов 10084
  4. Из-за слива личных фото в соцсетях нижневартовской учительнице пришлось уволиться 9930
  5. ​Индивидуальное жилье класса люкс в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 8598
  6. Два юганца расправились с таксистом, за что отправятся в колонию строгого режима 8415
  7. ​Дачникам Сургута не придется платить за мусор круглый год 8354
  8. ​Доступность ипотеки в Югре не приводит к качественному развитию жилья: скорее, наоборот 8021
  9. Под Нефтеюганском произошел новый разлив нефти 7526
  10. В Москве жестоко расправились с таксистом: попрощаться с убитым приехали коллеги 7038

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика