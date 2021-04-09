За всю пандемию COVID-19 в ХМАО скончалось 786 человек

В Югре накануне умер один пациент с лабораторно подтвержденным коронавирусом. За весь период пандемии от COVID-19 скончались 786 человек. Информацию об этом сообщили в местном оперативном штабе.

Напомним, что накануне выявили 70 случаев заражения. Состояние 45 пациентов тяжелое, 27 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 80 человек, за весь период пандемии – 53 341 югорчанинин.

Больше всего зараженных зафиксировали в Сургуте, Нижневартовске, Ханты-Мансийске. Меньше всего – в Советском, Нижневартовском и Кондинском районах, Когалыме, Лангепасе.