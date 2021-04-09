Новые случаи коронавируса выявлены в 17 муниципалитетах ХМАО

В Югре за сутки выявили 70 заболевших коронавирусом. За всю пандемию 54 793 местных жителя оказались заражены. Информацию об этом предоставил окружной оперативный штаб.
Новые случаи зафиксированы в 17 муниципалитетах ХМАО:
- Ханты-Мансийск – 16;
- Сургут – 12;
- Нижневартовск – 8;
- Сургутский район – 5;
- Нягань – 5;
- Мегион – 5;
- Нефтеюганский район – 3;
- Югорск – 3;
- Нефтеюганск – 2;
- Октябрьский район – 2;
- Ханты-Мансийский район – 2;
- Радужный – 2;
- Когалым – 1;
- Советский район – 1;
- Лангепас – 1;
- Нижневартовский район – 1;
- Кондинский район – 1.
«На момент выявления у 49 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 19 зафиксирована пневмония, у двух – бессимптомно. Контакт установлен в 68 случае. По двум контакты уточняются. Состояние 45 пациентов тяжелое, 27 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – пишут в оперативном штабе.