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70 югорчан заразились коронавирусом накануне

Новые случаи коронавируса выявлены в 17 муниципалитетах ХМАО

70 югорчан заразились коронавирусом накануне
фото: siapress.ru

В Югре за сутки выявили 70 заболевших коронавирусом. За всю пандемию 54 793 местных жителя оказались заражены. Информацию об этом предоставил окружной оперативный штаб.

Новые случаи зафиксированы в 17 муниципалитетах ХМАО:

  • Ханты-Мансийск – 16;
  • Сургут – 12;
  • Нижневартовск – 8;
  • Сургутский район – 5;
  • Нягань – 5;
  • Мегион – 5;
  • Нефтеюганский район – 3;
  • Югорск – 3;
  • Нефтеюганск – 2;
  • Октябрьский район – 2;
  • Ханты-Мансийский район – 2;
  • Радужный – 2;
  • Когалым – 1;
  • Советский район – 1;
  • Лангепас – 1;
  • Нижневартовский район – 1;
  • Кондинский район – 1.

«На момент выявления у 49 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 19 зафиксирована пневмония, у двух – бессимптомно. Контакт установлен в 68 случае. По двум контакты уточняются. Состояние 45 пациентов тяжелое, 27 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – пишут в оперативном штабе.


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Сегодня в 09:40, просмотров: 126, комментариев: 0
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