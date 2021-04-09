Новые случаи коронавируса выявлены в 17 муниципалитетах ХМАО

В Югре за сутки выявили 70 заболевших коронавирусом. За всю пандемию 54 793 местных жителя оказались заражены. Информацию об этом предоставил окружной оперативный штаб.

Новые случаи зафиксированы в 17 муниципалитетах ХМАО:

Ханты-Мансийск – 16;

Сургут – 12;

Нижневартовск – 8;

Сургутский район – 5;

Нягань – 5;

Мегион – 5;

Нефтеюганский район – 3;

Югорск – 3;

Нефтеюганск – 2;

Октябрьский район – 2;

Ханты-Мансийский район – 2;

Радужный – 2;

Когалым – 1;

Советский район – 1;

Лангепас – 1;

Нижневартовский район – 1;

Кондинский район – 1.

«На момент выявления у 49 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 19 зафиксирована пневмония, у двух – бессимптомно. Контакт установлен в 68 случае. По двум контакты уточняются. Состояние 45 пациентов тяжелое, 27 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – пишут в оперативном штабе.