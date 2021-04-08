В Лянторе пожарные спасли пятерых человек из горящего дома

Лянторские пожарные благодаря своей оперативности успели спасти людей из горящего дома. Накануне диспетчеру городской пожарно-спасательной части позвонила женщина, которая рассказала о пожаре в многоквартирном деревянном доме.

Спустя пять минут после вызова к дому прибыло четыре автоцистерны с боевыми расчетами. Дым шел из окон первого и второго этажей. Несколько человек, не успевших спастись своими силами, просили о помощи из окон. Пожарные помогли им выбраться.

«Когда людей уже эвакуировали, сконцентрировались непосредственно на ликвидации огня. Эти несколько минут были решающими – надеялись спасти здание, – поделился первый руководитель тушения пожара Евгений Стройкин. – Специфика деревянных конструкций дома способствовала быстрому распространению огня. Расставили ствольщиков по позициям на путях распространения и, что называется, «прихватили». Дальше оставалось не «упустить» и снизить интенсивность горения до полной ликвидации».

Всего на тушение огня у пожарных ушло около полутора часов. Трое взрослых и двое детей были спасены, также эвакуированы 17 человек. Никто не пострадал, однако огонь успел повредить три квартиры на площади 80 квадратных метров.

Причина пожара и сумма ущерба устанавливается.