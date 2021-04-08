В Югре накануне выявили 67 новых заболевших COVID-19

В Югре зафиксировали 67 новых зараженных коронавирусом. За всю пандемию 54 723 жителя округа оказались заболевшими. Об этом информирует местный оперативный штаб.

Случаи распределились по 16 муниципалитетам ХМАО:

Ханты-Мансийск – 25;

Сургут – 8;

Урай – 5;

Сургутский район – 4;

Нефтеюганск – 4;

Пыть-Ях – 4;

Нижневартовск – 3;

Ханты-Мансийский район – 3;

Нягань – 2;

Мегион – 2;

Советский район – 2;

Когалым – 1;

Октябрьский район – 1;

Нефтеюганский район – 1;

Радужный – 1;

Кондинский район – 1.

«На момент выявления у 53 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 13 зафиксирована пневмония, у одного – бессимптомно. Контакт установлен в 61 случае. По шести контакты уточняются. Состояние 45 пациентов тяжелое, 23 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщают в оперштабе.

Накануне ни один пациент с лабораторно подтвержденным диагнозом не скончался. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 785 человека. За сутки излечились 77 человек, за весь период пандемии – 53 261 югорчанин.